Еткуль, Челябинская область, 29 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника полиции из Югры осудили в Челябинской области за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ДТП

Данный гражданин служил в отделе полиции Нижневартовска. По данным следствия, вечером 22 ноября 2020 года в Еткульском районе он управлял автомобилем в пьяном виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Одна из пассажирок машины получила травмы и через несколько дней скончалась.

Полицейский находился в очередном отпуске. Суд назначил теперь уже бывшему сотруднику восемь лет колонии общего режима. Также с него взыщут 2,4 млн рублей в виде компенсации материального и морального вреда.