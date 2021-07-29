Красногорск, 29 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Для поддержания высокого уровня антител к коронавирусу гражданам следует ревакцинироваться. Об этом 29 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «прямой линии» с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Во время мероприятия вопрос по этой теме главе региона задала пожилая жительница Королева Алла Короткевич.

«Я участница проекта «Активное долголетие» в Королеве. Здесь же я сделала прививку в феврале этого года. В августе исполняется шесть месяцев. Врачи говорили, что через полгода надо делать ревакцинацию. У нас в Подмосковье уже началась вакцинация?» — спросила Короткевич.

В ответ Воробьев сообщил, что жители региона могут ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». Также он отметил, что и сам сделал третью прививку.

«У меня антитела упали после шести — семи месяцев. Сейчас у меня антитела тоже высокие. Все мои близкие, кто делал прививку в прошлом году тоже сделали третью прививку, чтобы иметь высокие антитела», — сказал губернатор Московской области.