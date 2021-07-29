Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Вячеслава Гладкова в качестве врио губернатора Белгородской области.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

«В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел», — обратился Путин к Гладкову, с которым 29 июля он провел рабочую встречу в режиме видеоконференции.

По оценке российского лидера, Белгородская область всегда, «на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям была впереди других регионов, и сейчас регион демонстрирует хорошие темпы».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что региональным властям надо обращать особое внимание на доходы граждан и продолжение сокращения уровня постоянного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в Белгородской области необходимо создать особую экономическую зону.

Глава региона поделился с российским лидером амбициозными планами «до 2030 года удвоить валовый региональный продукт». По его мнению, это можно сделать, реализовав серьёзные инвестиционные проекты. Врио руководителя региона сообщил, что такие намерения есть у крупных компаний, но организовать работу в короткий промежуток времени возможно только при создании особой экономической зоны.

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