Иркутск, 29 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поблагодарил федеральную власть за внимание к проблемам региона и участие в их решении. Подробности 29 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Премьер министр российского правительства Михаил Мишустин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Михаил Мишустин отметил, что визит в Иркутскую область был насыщенным. Участники правительственной делегации ознакомились с рядом важных для развития региона объектов.

«Мы сегодня провели насыщенную программу, посмотрели целый ряд объектов. Побывали на Иркутском авиационном заводе, предприятии, где производят современный авиалайнер МС-21. Посмотрели, как организован процесс производства, в деталях проговорили, какие необходимо дальнейшие шаги предпринять, чтобы производство ни в чем не нуждалось.

Также посмотрели будущее Суворовское училище, которое создадут на базе авиационного инженерного училища. Знаю, что вы много для этого сделали. Мы переговорили об объекте с президентом, он поддержал его необходимость, дал все необходимые поручения.

Суворовскому училищу быть! Посмотрели ряд проектов в социальной сфере. Очень важно, что вы финансируете на средства, в том числе регионального бюджета, строительство социальных учреждений, учреждений здравоохранения», — сказал Михаил Мишустин.

«Признателен, что правительство РФ на системном уровне работает с Иркутской областью, со всеми зампредами и министрами мы в диалоге. На территории области работают две правительственные комиссии: одна — ответственная за восстановление пострадавших территорий, вторая — за работу по ликвидации отходов бывших «вредных» производств Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и «Усольехимпрома»», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Также глава региона отметил активное участие федерального центра в помощи Приангарью по ликвидации последствий паводка.

«Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов, — все доделаем до конца года.

По объектам социальной, коммунальной инфраструктуры к концу года выполнение работ составит 75%. В этом году мы также введем пять дамб, до 1 июня 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже недостроенные дамбы в этом году спасли населенные пункты от большой воды», — сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что 2020 год для региона был сложным, в том числе в экономическом плане. Но сейчас ситуация стабилизируется.

«Если говорить о базовых экономических индикаторах, то в целом, для региона 2021 год начался позитивно. По объемам ВРП регион занимает 2-е место среди субъектов СФО и 14-е по России», — доложил глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что крайне важным является экономический рост и восстановление объема инвестиций в основной капитал. По данному показателю Иркутская область находится на 9-м месте среди регионов РФ.

Также глава Приангарья подчеркнул значимость для региона выделенной федеральным центром дотации в размере 1 млрд руб.

«Из них 500 млн рублей мы направили муниципальным образованиям. Впереди — подготовка к новому учебному году, подготовка к отопительному сезону. Для муниципальных образований связанные с этим обязательства на сегодняшний день являются первостепенными», — подчеркнул Игорь Кобзев.

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