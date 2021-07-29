Сыктывкар, 29 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Чиновникам администрации Сыктывкара не хватило целого года для того, чтобы ликвидировать небольшую свалку, образовавшуюся на улице Макарова.

ОНФ Свалка, которую уже год не могут ликвидировать власти Сыктывкара

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском отделении ОНФ, летом прошлого года общественники обратились в администрацию города с просьбой привести в порядок территорию, где образовалась свалка. Власти пообещали убрать отходы.

В сентябре 2020 года в официальном письме чиновников говорилось, что мэрия уже замерила территорию свалки для составления сметы работ для ее ликвидации. При этом работу по уборке мусора власти намеревались провести в рамках муниципального контракта.

Мониторинговый рейд Народного фронта в июле 2021 года показал, что сметы, обмеры и подготовка документации к проведению конкурса на уборку свалки ни к чему не привели — она не только не убрана, мусора стало намного больше.

«Вообще удивляет, что потребовалась конкурсная процедура для заключения муниципального контракта на уборку свалки. Интересно, сколько денег из бюджета планировалось потратить по контракту на этот мусор? А между тем в Сыктывкаре есть муниципальное унитарное предприятие, которое было специально создано муниципалитетом, в том числе именно для содержания внешнего городского благоустройства», — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру для принятия мер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в столице Коми ликвидировали свалку в 22 кубометров, которую устроили жители близлежащих домов.