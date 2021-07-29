Власти Сыктывкара больше года обещают ликвидировать свалку — ОНФ
Сыктывкар, 29 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Чиновникам администрации Сыктывкара не хватило целого года для того, чтобы ликвидировать небольшую свалку, образовавшуюся на улице Макарова.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском отделении ОНФ, летом прошлого года общественники обратились в администрацию города с просьбой привести в порядок территорию, где образовалась свалка. Власти пообещали убрать отходы.
В сентябре 2020 года в официальном письме чиновников говорилось, что мэрия уже замерила территорию свалки для составления сметы работ для ее ликвидации. При этом работу по уборке мусора власти намеревались провести в рамках муниципального контракта.
Мониторинговый рейд Народного фронта в июле 2021 года показал, что сметы, обмеры и подготовка документации к проведению конкурса на уборку свалки ни к чему не привели — она не только не убрана, мусора стало намного больше.
Активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру для принятия мер.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в столице Коми ликвидировали свалку в 22 кубометров, которую устроили жители близлежащих домов.