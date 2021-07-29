Брюссель, 29 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в связи с новым витком политического кризиса в Грузии проведёт ряд консультаций с представителями противоборствующих сторон. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 июля пресс-службой Евросовета.

Kremlin.ru Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Мишель отреагировал на отказ правящей партии «Грузинская мечта» от выполнения соглашения от 19 апреля между властями страны и оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в стране. Он отметил, что к обострению ситуации могли привести и действия членов оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«Я принял ко вниманию решение «Грузинской мечты» в связи с соглашением от 19 апреля, — заявил Мишель. — Я также принял ко вниманию то, что «Единое национальное движение» не подписывает это соглашение».

Глава Евросовета заявил, что соглашение от 19 июля является «лучим путём» к евроинтеграции для Грузии. Он также призвал политические стороны конфликта в первую очередь думать об интересах грузинских граждан. 28 июля Мишель уже провёл встречу в Париже с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства».