Пермь, 29 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Перми главный городской садовник Илюса Збруева приняла решение об увольнении, сообщает издание «Коммерсантъ».

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Мэрия Перми

Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми, главный городской садовник Илюса Збруева написала заявление на увольнение по собственному желанию. С 31 июля должность станет вакантной.

Стоит отметить, Збруева трудилась на посту главного городского садовника с 2013 года. В 2020 году менее полугода она проработала начальником городского управления по экологии и природопользованию и вернулась на пост главного садовника Перми.