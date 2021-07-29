Москва, 29 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Росавиация допустила компанию «Россия» к полётам на египетские курорты. Такие рейсы начнутся с 9 августа, сообщил 29 июля представитель перевозчика.

Tur.ru Египет

«Россия» с 9 августа будет доставлять пассажиров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Партнёром выступит туроператор «Библио-Глобус», число рейсов пока не уточняется.

«Для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг», — сообщили в «России» РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий авиакомпаниям РФ отправлять прямые рейсы на курорты Египта. Воздушное сообщение между Россией и египетскими курортами прекратилось в 2015 году после катастрофы рейса «Когалымавиа». С 2018 года стали возможны перелёты между Москвой и Каиром.

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