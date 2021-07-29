Палермо, Италия, 29 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Корабль второго века нашей эры, который, как предполагается, перевозил амфоры с вином, нашли около северных берегов острова Сицилия итальянские ученые. Об этом 29 июля сообщают местные власти.

(сс) bibi2063 Амфора

Уточняется, что древнеримское судно было найдено на глубине 92 м возле острова Изола-делле-Феммине в провинции Палермо.

При этом исследователям удалось с помощью подводного робота, которым управляли с океанографического судна Calypso South, получить изображения крупного груза амфор, использовавшихся, как предполагается, для перевозки вина.

«Обнаружение римского корабля у острова Изола-делле-Феммине — это, пожалуй, одна из самых важных находок последних месяцев», — заявил по этому поводу асессор (областной министр) по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Альберто Самона.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что около 30 артефактов XII — начала XIX веков были найдены археологами в Москве на территории возле памятника Минину и Пожарскому.