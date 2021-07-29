Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор бывшему военнослужащему, устроившему пьяное ДТП с трагическим исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в военном следственном отделе СКР по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Следствием и судом установлено, что 8 апреля 2020 года во внеслужебное время военнослужащий сел за руль Kia Spectra в нетрезвом состоянии. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате аварии пассажир получил смертельные травмы.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд лишил свободы бывшего военнослужащего на 5,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также определён размер компенсации морального вреда семье погибшего.