Москва, 29 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Из Венгрии в Россию экстрадировали гражданина Армении, который был осужден по делу об изнасиловании в 1994 году 15-летней школьницы, сообщает 29 июля «МВД Медиа».

Насилие

«Сегодня (29 июля) в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Будапешта отправлен гражданин Армении Вардан Хачатрян. Он находился в международном розыске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было совершено в мае 1994 года в Ростове-на-Дону. 15-летняя школьница в компании своей подруги после уроков отправилась в гости к её знакомому, где подверглась насилию. Хачатрян покинул Россию, в 2007 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы заочно.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Дмитрий Черток, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, будет экстрадирован из Венгрии в РФ.

Подозреваемый Черток скрылся от уголовного преследования, уехав из России заграницу. Объявленный в международный розыск мошенник был задержан на территории Венгрии в июле 2019 года.

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