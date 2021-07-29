Киев, , 15:31 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что встреча президентов Украины и США 30 августа пройдет «на повышенных тонах», поскольку он «горячий парень».

Давид Арахамия Gov.ua

Об этом заявила заместитель главы фракции «СН» Евгения Кравчук 29 июля в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Кравчук, Арахамия таким образом хотел сказать, что в Вашингтоне будет «разговор равноправных партнеров».

«Украина как суверенная, независимая в своей политике страна должна выстраивать свои партнерские союзы, к Украине должны относиться с уважением… В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять об интересах своего государства», — пояснила она.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению Арахамии, сделанному накануне украинского телевидения, поводом для «повышенного тона» может стать ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2». Глава фракции «СН» отметил, что США сегодня во многом недооценивают, или даже делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком.

После этого украинские дипломаты заявили о «сложной клинической картине героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского» и о том, что «словесный поток доморощенных геополитиков» унижает как президента страны, так и всю внешнеполитическую службу Украины.