Петрозаводск, 29 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Юлия Гаврилина, участница TikTok-дома Hype House и девушка блогера Дани Милохина, расплакалась во время съёмок фильма «Блогеры и Дороги». Ролик доступен на YouTube-канале телеведущей Насти Ивлеевой.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

Причиной слёз Гаврилиной стали вопросы блогера Эльдара Джарахова о её интимной жизни с Милохиным. Участница Hype House расплакалась, после чего все начали её успокаивать и просить прощения за бестактность.

При этом Даня Милохин не предпринял никаких действий — в этот момент он ел печенье, сидя рядом с Гаврилиной. Пользователи Сети не оценили равнодушие блогера.

«Даня, ты испортился, я о тебе была лучшего мнения», — обратился к блогеру пользователь oralbaeva.a.m.

«Как мне жалко Юлю. Даня реально некрасиво поступил. Мне кажется, он должен был её поддержать», — считает Ульяна Губина.

«От Дани я в шоке. Не поддержал свою девушку. У неё такое заплаканное личико было», — написала Хадижат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева опубликовала четвёртый фильм серии «Блогеры и дороги». Для съёмок влога телеведущая и её друзья отправились в Петрозаводск (Республика Карелия).