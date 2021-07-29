Джакарта, 29 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Согласно данным правительства, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 19 669 222 человека, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

При этом первую дозу вакцины от коронавируса сделали 46 289 942 жителя Индонезии.

Вакцинацию в Индонезии проходят медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди и дети в возрасте 12−17 лет.

В Индонезии полную вакцинацию против коронавируса прошли 1,4 млн медиков, 11 млн госслужащих, 1,7 млн учителей, 3,1 млн пожилых людей.

В настоящее время 874 766 детей сделали первую прививку, а 366 детей — вторую инъекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от COVID-19 за сутки скончались 1893 человека.