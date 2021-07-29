Москва, 29 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Owlcat Games объявила об открытии предзаказов на ролевую игру Pathfinder: Wrath of the Righteous. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии.

Owlcat Games Pathfinder: Wrath of the Righteous

Помимо этого, разработчики выпустили новый ролик с рассказом о том, как проходит работа над игрой. По их словам, визуальный стиль Wrath of the Righteous станет куда мрачнее, чем в оригинальной Pathfinder: Kingmaker.

Напомним, что релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous ожидается 2 сентября 2021 года на PC. На консолях игра должна выйти до конца 2021 года.