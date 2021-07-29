Москва, 29 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Локальной причиной всплеска цен на газ стало решение Газпрома очередной раз не бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Логику газового гиганта можно понять — компания ждёт завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» для роста поставок в Европу, а пока что пользуется высокими ценами.

В целом цены на газ находятся на достаточно высоком уровне ещё с зимы, когда погодные условия привели к снижению запасов до минимума с 2018 года.

Кроме того, росту цен на газ помогает достаточно ограниченное предложение СПГ из-за конкуренции за него со стороны Азии.

Вероятно, ситуация изменится либо с запуском «Северного потока — 2» и следующим из него ростом поставок Газпрома, либо с новым отопительным сезоном, если зима окажется не очень холодной и позволит восстановить уровень запасов.

До этого момента цены, вероятно, останутся на достаточно высоком уровне, хотя значение $500 за тыс. кубометров выглядит неустойчивым даже в период дефицита», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа Газпрома увеличивать поставки газа через Украину спотовые цены на газ приблизились к стоимости $500 за 1 тыс. кубометров.

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