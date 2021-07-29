Переволоцкий район, Оренбургская область, 29 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Башкирии признал недействительной часть приказа Роприроднадзора, в которой установлены предельно допустимые выбросы вредных веществ в воздух на территории Переволоцкого района Оренбуржья, сообщает пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

В 2019 году в ходе прокурорской проверки было установлено превышение ПДК по сероводороду в поселке Переволоцкий. Ранее за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации иных объектов, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, был осужден замдиректора нефтеперерабатывающего предприятия.

Установлено, что Росприроднадзор утвердил нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, не имея санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года несколько жителей Переволоцкого обращались за медпомощью. У людей диагностировали отравление загрязненным воздухом.

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