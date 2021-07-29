Киев, , 15:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату дня молодежи, сообщила 29 июля его пресс-служба.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Согласно распоряжению Зеленского, с 2022 года день молодёжи на Украине будут отмечать ежегодно 12 августа, в международный день молодежи, а не в последнее воскресенье июня, как это было раньше.

В сообщении отмечается, что дата праздника была изменена «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений».

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство партии «Слуга народа» заявило о намерении создать молодежное крыло политической силы, чтобы таким образом объединить «активных и креативных людей» Украины.