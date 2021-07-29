Берлин, 29 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания Audi представила тизерное изображение концептуального спортивного автомобиля Skysphere. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi-mediacenter.com Концепт Audi Skysphere

Кроме того, Audi анонсировала дебют Skysphere, который состоится 10 августа в рамках автомобильной выставки в Монтерее (штат Калифорния, США).

Отмечается, что концепт будет представлять из себя полностью электрический автомобиль и станет одним из первых родстеров с нулевым уровнем выбросов.

Skysphere также станет одним из трех концептов, которые Audi представит на автомобильной выставке в Мюнхене в сентябре текущего года.

Напомним, ранее у российских дилеров Audi появился новый «заряженный» универсал Audi RS 6 Avant, который пополнил линейку спортивных моделей Audi Sport в России.

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