Киев, 29 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Украина должна готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе. Об этом 29 июля заявил экс-замначальника генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в эфире телеканала «Наш».

ВО «Свобода» Война в Донбассе

"Сейчас на Донбассе проходят боевые действия низкой интенсивности, но на примере столкновений между Азербайджаном и Арменией хочу показать — они вели переговоры так же в Минске почти тридцать лет. Там был конфликт малой интенсивности, но в прошлом году он перерос в локальную войну, к чему и Украине нужно подготовиться», — сказал он.

Кроме этого, Романенко отметил, что, по его мнению, стране нужно готовить свой военный потенциал на тот случай, если попытки разрешить ситуацию дипломатическим путем окажутся провальными.

«Посмотрим, насколько это мы сможем сейчас после встреч Зеленского с президентами США (Джо Байденом) и России (Владимиром Путиным)», — добавил бывший замначальника генштаба ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что подготовка энергетического хозяйства Украины к новому отопительному сезону сорвана.