Бишкек, 29 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. За все время работы проекта «Безопасный город» нарушившим правила дорожного движения водителям из столицы и Чуйской области Киргизии выписали более 2,5 млн штрафов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Jasmine Halki Бишкек

При этом нарушители оплатили штрафы только в 66,6% случаев — на сумму более 1 млрд 850 млн сомов (1 млрд 609 млн рублей).

В милицейском ведомстве отмечают, что по этой причине правоохранительные органы были вынуждены направить в суд почти 75 тысяч постановлений о выплате штрафов на сумму около 236 млн сомов (около 206 млн рублей) для принудительного взыскания.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Безопасный город» стартовал в Киргизии 4 марта 2019 года. В настоящее время камерами видеофиксации нарушений ПДД оснащены 38 перекрестков в киргизской столице и 52 перекрестка в её пригородах.

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