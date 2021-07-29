Москва, 29 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Центробанк РФ продолжает действовать в рамках логики периферийного российского капитализма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал переживания Банка России по поводу того, что в РФ не расширяются производственные возможности, и объяснил, какая доля ответственности за это лежит на самом регуляторе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Я бы не стал все сводить к ошибкам Банка России, поскольку он является частью системы и действует в рамках логики российского периферийного капитализма, — сказал Комолов. — И причины тех проблем, о которых предупреждает регулятор, следует искать именно в положении России в международном разделении труда. Достаточно посмотреть на рост цен на пищевые продукты (например морковь и муку) в последние месяцы и при этом на гигантский экспорт этих товаров за рубеж, которым также гордится российское правительство. Это называют признаком развитого сельского хозяйства. Но внутренний рынок оказывается недостаточно насыщен, а интересы местного населения ущемлены. Как следствие, это оборачивается и ростом цен, и деградацией производственных мощностей, которые не связаны с поставками товара на экспорт».

А Центральный банк, как пояснил Комолов, просто обслуживает такую модель и создает условия для девальвации национальной валюты.

«В 2019 году именно потребительский кредит стал ключевым фактором, который обеспечил российской экономике хотя бы минимальный экономический рост, — отметил Комолов. — Если бы такого кредитования не происходило, мы бы получили падение ВВП. Или его полную стагнацию. При этом понятно, что потребительский кредит — это фактор краткосрочного регулирования экономики. Он позволяет более мягко пройти острую фазу кризиса, но в долгосрочной перспективе проблемы не решает, поскольку необеспеченная денежная масса в итоге стимулирует инфляцию. Или же мы получаем проблемы избыточной кредитной нагрузки на население, что также подрывает развитие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ выпустил проект «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». В этом документе сказано, что быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан.