Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Вакцина «Спутник Лайт», первая партия которой поступила в Петербург, рекомендована для вакцинации тем, кто переболел коронавирусной инфекцией. Но привиться ею по рекомендации врача смогут и другие категории граждан, сообщил 29 июля на своей странице в соцсети вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Вакцина «Спутник Лайт» Личная страница Михаила Охлопкова в Vk

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Для вакцинации трудовых мигрантов и иностранных студентов будут использованы следующие партии этой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга 27 июля в количестве 39 320 доз. Ее развозят по ста прививочным пунктам. Ранее в СМИ сообщалось, что вакциной будут прививать мигрантов, находящихся в Петербурга.

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Как отметил Олег Эргашев, петербуржцев интересует, доступна ли она для всех желающих или только для иностранных граждан.

«Спутник Лайт» рекомендован для вакцинации переболевшим коронавирусом. Однако привиться им по рекомендации врача смогут и другие категории граждан. Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку», — заявил Эргашев.

Он добавил, что вакцинация иностранцев в Петербурге будет организована на коммерческой основе.

Напомним, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 293 161 человек, из них 941 343 человека полностью завершили цикл вакцинации.

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