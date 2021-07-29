Эль-Кувейт, , 15:12 — REGNUM Переговоры в Вене по возвращению Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе не могут продолжаться бесконечно. Об этом на пресс-конференции в Кувейте заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт телеканал Al Jazeera.

США против Ирана Pw95

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«Венские переговоры о возвращении к ядерной сделке не могут идти вечно», — подчеркнул глава Госдепа США.

Блинкен добавил, что «сейчас мяч на иранской стороне» и Тегерану нужно принять решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что шесть раундов переговоров по СВПД прошли «мощно и серьёзно». По его словам, переговоры были отложены из-за невыполнения обязательств США и выборов в Иране.

Он добавил, что после смены президента в Иране политика страны в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не изменится. После инаугурации президента и формирования нового правительства, переговоры по СВПД продолжатся, заверил Хатибзаде. Он подчеркнул, что «Иран полностью возобновит выполнение своих обязательств» только тогда, «когда США вернутся к своим обязательствам по резолюции 2231 и ядерной сделке».