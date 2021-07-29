Киев, 29 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Все то, что происходит сегодня вокруг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — это попытка президента Владимира Зеленского избавиться от своего главного политического конкурента.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сказал 29 июля народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что с самого начала политической карьеры Медведчук четко заявил о собственной позиции относительно развития Украины и по сегодняшний день придерживается этой позиции и своих принципов. При этом, занимая разные должности, он был инициатором целого ряда законопроектов.

«В частности, был разработчиком и инициатором принятия закона о декларировании доходов. Именно он был инициатором и провел через Верховную раду Земельный кодекс в 2001 году ‑ и там есть ключевая статья 22, где четко сказано, что земля в любом виде не может продаваться иностранцам. То есть иностранцы не имеют право даже брать землю в аренду, а тем более покупать… был инициатором конституционной реформы и смог убедить Леонида Кучму, который занимал тогда пост президента, что надо переходить от президентской к парламентско-президентской форме правления», — подчеркнул Загородний, напомнив, что Медведчук уже тогда отстаивал идею федеративности Украины.

Также депутат напомнил, что лидер ОПЗЖ во время президентской кампании 2019 года на съезде политической силы представил мирный план, как решить вопрос прекращения конфликта в Донбассе, за этот план проголосовали все делегаты съезда, которых было больше тысячи. Когда Украина столкнулась с невиданным явлением пандемии, именно по инициативе Медведчука был разработан план борьбы с коронавирусом и преодоления последствий пандемии, а действующая власть по сегодняшний день не имеет такого плана».

Загородний заявил, что Медведчук чётко и публично указывает на все ошибки действующей власти и президенту, безусловно, это не нравится.

«Помните год назад письма Медведчука Зеленскому, где четко поднимались вопросы, что в стране происходят процессы деиндустриализации, деинтеллектуализации, десуверенизации? Это вызовы, с которыми сегодня столкнулась Украина. Вопросы по тарифам — это тоже четкая позиция, где аргументируется, что тарифная политика действующей власти — антинародная политика. Также Медведчук указывает на то, что президент и все остальные представители власти нарушают конституцию Украины… И президенту это не нравится, но он не может выйти на чистую, открытую публичную дискуссию, чтобы доказать свою позицию, он этого боится, потому что понимает, что полностью проиграет Медведчуку как государственному деятелю и политику. Поэтому Зеленский прибег к репрессивным мерам», — резюмировал Юрий Загородний.

ИА REGNUMнапоминает, что судебные тяжбы по делу о государственной измене Медведчука продолжатся 30 июля. В этот день должна быть рассмотрена апелляция на продление политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября. Защита лидера ОПЗЖ считает, что соответствующее решение было утверждено с многочисленными нарушениями.