Москва, 29 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может арестовать имущество могут только после проверки и доказательством вины юрлица. За время делопроизводства «уклонисты» успевают продать имущество, вывести со счетов активы и предстать чистыми, как слеза ребенка, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

«Тут палка о двух концах — с одной стороны, государственный аппарат оказывает порой чрезмерное давление, а с другой стороны, в бизнесе, действительно, есть часть недобросовестных представителей.

На мой взгляд, борьба с преступными схемами понятна, но ведь страдают и те, кто создает рабочие места, платит налоги, двигает экономику, а именно малый и средний сегмент предпринимателей.

Если крупные игроки могут справиться с давлением, то малые и средние просто закрываются, особенно в последнее время из-за санкций и пандемии.

Так, исходя из ситуации в России и в мире оправдана тенденция на популяризацию DeFi — децентрализованной финансовой системы, которая в меньшей мере зависит от влияния со стороны регуляторов. Это не анархичный рынок — сейчас это система, которая не имеет границ, не зависит от санкций.

К сожалению, судя по сравнительно небольшому количеству участников экосистемы всё еще стоит вопрос о скорости, безопасности и простоте использования возможностей DeFi.

Решения уже готовят некоторые проекты, в которых есть более высокий уровень безопасности алгоритмов и анонимности пользователей, чем у биткоина или эфириума.

Надеюсь, что скоро предприниматели будут более активно входить в цифровые экосистемы и меньше зависеть от регуляторов при выплатах заработных плат, заключении сделок», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывают меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов. ФНС может получить право до завершения проверки налагать обеспечительные меры на имущество должников.

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