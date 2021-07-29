Ново-Огарево, Московская область, 29 июля 2021, 15:12 — REGNUM Проект больницы скорой медицинской помощи подготовлен в Белгородской области. Общая стоимость работ составит 5,5 миллиарда рублей, которые регион просит выделить из Резервного фонда, сказал 29 июля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Вячеслав Гладков. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
По национальным проектам Белгородская область на развитие здравоохранения получила один миллиард рублей. Эти средства, а также ещё два миллиарда рублей из областного бюджета, направят на приобретение оборудования для больниц центральных районов. Однако врио губернатора отметил, что региону не хватает мощностей.
Новое лечебное учреждение, по планам властей, позволит сократить смертность и срок оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президент отметил низкую обеспеченность врачами в Белгородской области и попросил обратить на это особое внимание.
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