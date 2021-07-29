Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Проект больницы скорой медицинской помощи подготовлен в Белгородской области. Общая стоимость работ составит 5,5 миллиарда рублей, которые регион просит выделить из Резервного фонда, сказал 29 июля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Вячеслав Гладков. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

В больнице Mos.ru

По национальным проектам Белгородская область на развитие здравоохранения получила один миллиард рублей. Эти средства, а также ещё два миллиарда рублей из областного бюджета, направят на приобретение оборудования для больниц центральных районов. Однако врио губернатора отметил, что региону не хватает мощностей.

«Медицина на достаточно хорошем уровне. Конечно, мне, наверное, повезло, за пять лет поработал в нескольких регионах, посмотрел, есть с чем сравнить. В принципе на достаточно высоком уровне находится, но есть большая проблема. У нас недостаточно мощностей. Уже был до меня подготовлен проект больницы скорой медицинской помощи, общая стоимость 5,5 млрд рублей. Встречался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, потребность он подтверждает, что нам необходимо. Мы сами не справимся с этим объемом, поэтому, если есть возможность из Резервного фонда, просим поддержать этот проект», — попросил Вячеслав Гладков.

Новое лечебное учреждение, по планам властей, позволит сократить смертность и срок оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президент отметил низкую обеспеченность врачами в Белгородской области и попросил обратить на это особое внимание.

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