Тюмень, 29 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после уничтожения в Тюмени двух вооружённых мужчин — сторонников террористической группировки. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

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Спецоперацию провели минувшей ночью сотрудники регионального управления ФСБ на окраине Тюмени. Они ликвидировали двух пособников террористов, которые хотели совершить теракт на территории города.

Перед этим злоумышленники оказали «активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов». СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о приготовлении к совершению теракта.

Ведомство также опубликовало видеозапись с места происшествия, она доступна для просмотра на канале СК России в YouTube. Запись сделана на окраине города в зелёном массиве, в кадре виден автомобиль злоумышленников и правоохранители, которые осматривают местность.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ попытались задержать главаря тюменской ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его сообщника, когда те пытались извлечь «средства террора» из тайника на окраине Тюмени. Злоумышленники были уничтожены после того, как оказали вооружённое сопротивление.

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