Иркутск, 29 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал пародию на клип группы LittleBig «UNO». Ролик с танцами и пением Кондрашова доступен на YouTube-канале «Информационное агентство Байкал24» с 29 июля.

Okras Илья «Ильич» Прусикин

В тексте своего варианта песни Кондрашов объясняет солисту группы LittleBig Илье Прусикину, что вода в озере Байкал чистая. А то, что артист принял за грязь является цветочной пыльцой. «Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса. Не видишь дальше своего little (маленького) носа», — спел бывший мэр, предложив Прусикину «носить усы» и не справлять нужду в Байкал.

Ранее Илья Прусикин побывал на Байкале. В историях своего Instagram-аккаунта он опубликовал ролик, в котором показал жёлто-мутную воду «самого чистого озера в мире».