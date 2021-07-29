Токио, 29 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. За проведение в срочном порядке встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги, из-за состоявшейся 26 июля поездки главы правительства РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп, высказались участники совместного заседания комитета по внешней политике и других структур правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 29 июля сообщает агентство Kyodo.

(сс) ashirova0 Курилы

«Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем (против поездки Мишустина на Итуруп), но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего», — заявил глава специального комитета ЛДП по вопросам территорий Ёситака Синдо.

Также отмечается, что часть участников названного заседания раскритиковала подход японского правительства к этой ситуации.

Напомним, 26 июля посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был выражен протест в связи с поездкой Мишустина, на что российский дипломат заявил, что такой протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции Москвы о принадлежности южных Курильских островов.