Таллин, 29 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Зашедшие в тупик поиски политической элитой Эстонии нового кандидата в президенты открывают возможности для возвращения на политическую сцену бывшего главы государства, ныне проживающего в США, Тоомаса Хенрика Ильвеса. Об этом депутат Европарламента от Реформистской партии, бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил порталу ERR.

John Self Тоомас Ильвес

По его словам, Ильвес — тот самый человек, который может эффективно представлять Эстонию во внешней политике, используя свои связи и политический вес.

«Внутриполитическое измерение, безусловно, важно для президента, но мы, говоря о выборах, вообще то говорим о внешнеполитическом измерении деятельности будущего президента», — так Паэт оценил вклад главы государства в политику страны.

Паэт подчеркнул, что для продвижения интересов Эстонии очень важно, чтобы как будущий президент имел личные прямые контакты с коллегами из важных стран Запада. Это позволит лицам, принимающим решения, лучше знакомиться с проблемами и интересами Эстонии и, при необходимости, влиять на важные для Эстонии международные решения.

У Ильвеса такие контакты есть, и он ими активно пользуется, считает евродепутат. «Учитывая наше положение и одного из наших не очень дружелюбных соседей, мы могли бы лучше использовать имеющиеся у нас человеческие ресурсы», — сказал Паэт, имея в виду антироссийскую публичную деятельности Ильвеса как на посту главы Эстонии, так и после отставки.

Ильвес — сын бежавших в Швецию от Красной армии и сотрудничавших с нацистской Германии эстонских коллаборационистов. Гражданин США, вернувшийся в Эстонию после восстановления независимости в 1991 году. До возвращения в Эстонию работал в эстонской редакции радиостанции «Свобода» Госдепартамента США (признана иностранным агентом в России — прим. ИА REGNUM).

Занимал пост министра иностранных дел Эстонии, продвигая антироссийскую повестку внешней политики и цель вступления страны в военный блок НАТО.

С 2006 по 2016 годы занимал пост президента Эстонии.