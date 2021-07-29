Бишкек, , 15:02 — REGNUM Парламент Киргизии в третьем (финальном) чтении одобрил согласованный вариант проекта закона «О защите от ложной и недостоверной информации», предусматривающий создание госоргана, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.

Фейк Eamon Curry

Принятие документа поддержали 97 депутатов, и только пять парламентариев проголосовали против законопроекта.

Для того, чтобы проект закона прошел его должны были поддержать не менее 60 народных избранников.

Отметим, что ранее, 30 июня 2021 года республиканский парламент Киргизии проголосовал против принятия проекта закона «О защите от ложной и недостоверной информации».