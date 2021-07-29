Оренбург, 29 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Оренбурге свидетельница по делу экс-мэра Оренбурга 28 июля оплатила штраф в 50 тыс. рублей, таким образом исполнив судебный приговор, сообщает СУ СКР по региону.

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Напомним, 60-летнюю женщину признали виновной в даче ложных показаний. В январе 2020 года в судебном заседании оренбурженка отказалась от ранее данных ею в ходе предварительного следствия показаний в качестве свидетеля и дала суду заведомо ложные показания, желая помочь экс-мэру избежать уголовной ответственности.

Она указала, что ООО «ГОСТ» образовано ею по собственной инициативе, фактическое руководство этой компанией осуществлялось ею, а также сообщила, что квартиру в 12-этажном жилом доме по улице Терешковой в Оренбурге она с супругом хотели приобрести по собственной инициативе, и глава города не просил ее оформить жильё на себя. Такими показаниями свидетельница исказила истинные обстоятельства цели и мотивы совершенных Араповым преступлений, отметили в СУ СКР по Оренбургской области.