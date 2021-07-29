Сеул, 29 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Компания Hyundai может расширить географию реализации семиместной версии Hyundai Creta известной под названием Alcazar. Об этом сообщается на портале Motorpasion.

Hyundai.ru Hyundai Creta

Ранее продажи Alcazar начались в Индии. Однако недавно модель была замечена в ходе дорожных испытаний в Мексике. Отмечается, что семиместную Creta готовят к экспорту.

На фотографиях, сделанных в Мексике, новый Alcazar можно узнать за счет большой радиаторной решетки и новым задним фонарям. Модель легко можно опознать несмотря на камуфляжную пленку.

Длина новинки составляет 4500 мм. Это на 200 мм больше по сравнению с пятиместной Hyundai Creta. Alcazar выше Creta на 40 мм. Его высота равна 1675 мм, а размер колесной базы составляет 2760 мм (+150 мм).

По предварительной информации, в Мексике Alcazar будет представлен в конце текущего или в начале следующего года.

Напомним, индийская компания Mahindra & Mahindra готовится выпустить конкурента кроссовера Hyundai Creta под внутренним названием S301.

Читайте также: Hyundai проводит испытания обновленной Creta