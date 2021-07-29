Симферополь, 29 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Крыму полиция начала проверку по факту массовой драки, произошедшей в центре Симферополя с участием гостей региона 23 июля.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Вывеска в аэропорту Симферополя

«Инцидент был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении МВД.

Между тем, инцидент попал на видео и был опубликован в Сети. Изначально конфликт произошёл между группой гостей Крыма (по данным местных СМИ, из Чечни) и местными жителями, всего в нем приняли участие около десяти человек. Конфликт попытались пресечь подъехавшие к месту сотрудники полиции и Росгвардии. В присутствии правоохранителей один из туристов ударил оппонента, тот упал. Нанесшего удар попытались задержать полицейские, однако его друзья активно им мешали.