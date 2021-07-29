Москва, 29 июля 2021, 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову уделить особое внимание проблемам убыли населения и недостаточному числу врачей в регионе.
В ходе встречи в формате видеосвязи с Гладковым Путин заявил, что в целом все основные показатели в области в позитивной зоне, «начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей».
Однако, подчеркнул глава государства, есть вопросы, на которые всегда нужно обращать особое внимание. Так, в регионе «продолжает сокращаться уровень постоянного населения», а «обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны».
Как сообщало ИА REGNUM, сформировать на территории Белгородской области особую экономическую зону предложил 29 июля на рабочей встрече с президентом РФВладимиром Путинымврио губернатора Вячеслав Гладков. Руководитель региона считает, что это поможет привлекать новые инвестиции и создавать рабочие места для местных жителей.
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