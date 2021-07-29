Москва, 29 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Продукция собственной торговой марки сети «Пятерочка» получила российский Знак качества. По результатам лабораторных испытаний АНО «Российская система качества» (Роскачество), сок томатный «Красная цена» был признан высококачественным и безопасным.

Serhio1981 «Знак качества» от «Роскачества»

Как сообщили в Роскачестве, общество заключило четыре договора со всеми производителями сока СТМ «Красная цена»: ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», ООО «Санфрут», ООО «Фирма «Нектар», ООО «Комплекс-Агро», ООО Фирма «Нектар». Производители получили право маркировать томатный сок российским Знаком качества.

Напомним, Знак качества присваивается сроком на три года товарам отечественного производства, соответствующим не только требованиям действующего законодательства, но и опережающим стандартам Роскачества. Такие товары имеют конкурентное преимущество в рознице и при экспорте. Торговые сети регулярно продвигают продукцию, маркированную государственным Знаком качества с помощью брендирования прилавков и ценников, а также размещения отдельных указателей в своих торговых точках. В 2020 году рост продаж товаров со Знаком качества от российских производителей в зависимости от категории достигал 28%.