Асбест, Свердловская область, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Начальнику седьмого отряда Федеральной противопожарной службы в Асбесте (Свердловская область) Алексея Соколова признали виновным в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По версии следствия, Соколов получил 26,5 тыс. рублей через посредника в августе 2014 года. Перед этим руководитель заключил договоры купли-продажи пожарного оборудования с определённой компанией.

Осуждённому назначили штраф в 1 млн рублей и запретили на два года занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд снял обвинение во взяточничестве с экс-советника уральского чиновника.