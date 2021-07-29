Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM Обратить особое внимание на обеспеченность врачами в регионе попросил 29 июля врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

На приёме у врача Minzdrav.orb.ru

Президент отметил, что основные показатели в здравоохранении Белгородской области, в том числе меры поддержки медиков, в хорошем состоянии. Однако обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны.

«Вы абсолютно правы, у меня на сегодняшний день 87% заполненных ставок. Это второй показатель после Москвы по врачам. И действительно, очень много езжу по населённым пунктам. Когда приезжаешь в село, в район и нет одного врача, для них это катастрофа. Добавили деньги на приобретение квартир, разработали программу по кадровому обеспечению медицинских работников на десять лет. Всё выполняем, готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий будет. Каждый месяц каждый глава отчитывается. Глава, главный врач больницы и я — мы ищем, смотрим сейчас каждого человека, 160 человек, чтобы заполнить вакансии, Владимир Владимирович», — пояснил врио губернатора.

«Вячеслав Владимирович, Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии — не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году белгородские власти оборудуют 31 медицинский класс, с помощью которых школьников региона будут мотивировать на выбор медицинских профессии. На эти цели в областном бюджете заложено 60 млн рублей. На приобретение 160 квартир во всех населённых пунктах, где есть вакансии, выделили 660 млн рублей.