Путин отметил низкую обеспеченность врачами в Белгородской области
Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Обратить особое внимание на обеспеченность врачами в регионе попросил 29 июля врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что основные показатели в здравоохранении Белгородской области, в том числе меры поддержки медиков, в хорошем состоянии. Однако обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году белгородские власти оборудуют 31 медицинский класс, с помощью которых школьников региона будут мотивировать на выбор медицинских профессии. На эти цели в областном бюджете заложено 60 млн рублей. На приобретение 160 квартир во всех населённых пунктах, где есть вакансии, выделили 660 млн рублей.