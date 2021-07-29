Москва, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Чуть больше месяца цена газа в Европе составляла 363 доллара за 1 тыс. кубометров и, по прогнозам экспертов, должна была вырасти в район 400 долларов за 1 тыс. кубометров, а основной причиной должны были стать рекордно низкие запасы газа в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

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«По состоянию на 26 июля, ПХГ заполнены на 55,36%, что чрезвычайно мало и не соответствует аномальным погодам в совокупности с ситуацией вокруг возможных американских санкций против «Северного потока — 2».

Прошел месяц и цены на газ выросли сильнее прогнозов, до 480 долларов за кубометр. За этот месяц Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом США Джозефом Байденом и успели разойтись во мнениях относительно «Северного потока — 2», но согласились, что «нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям».

По итогам этой встречи Госдеп США пока что отказался комментировать договоренность с ФРГ по новому газопроводу, однако Ангела Меркель ясно дала понять, что ФРГ «будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит».

Масла в огонь роста цен на газ подливает ограничение предложения на рынке. В июле параллельно переговорам лидеров стран проводились ремонтные работы двух главных трубопроводов «Ямал-Европа» и «Северный поток», а сам Газпром решил не бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в августе.

Считаю, что текущая ситуация с политической неопределённостью должна уйти в ближайшее время (даже несмотря на угрозы республиканцев) и немного охладить котировки на газ, так как «Северный поток — 2» закончен на 99%, а запуск планируется уже в 2021 году.

В противовес этому действует ограничение предложения со стороны Газпрома — нет бронирования дополнительных мощностей и жара начала спадать только на этой неделе.

По предварительным оценкам, такое положение дел может ускорить рост газа до 510−530 долларов за тыс. кубометров, но решающим фактором все же станет погода в августе», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спотовая цена газа в Европе превысила $480 за тысячу кубометров после отказа Газпрома отказалась бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через территорию Украину на август.

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