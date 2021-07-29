Таллин, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В четверг, 29 июля, в Эстонии установилась переменная облачность, минимальная температура воздуха ночью упала до +14, в дневное время она выросла до +20…+25 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на прогнозы синоптиков. Отмечается, что на смену пеклу и солнцу в Эстонии приходят ливни и заметное похолодание воздуха. В пятницу, 30 июля, ночью минимальные температуры снизятся еще на один градус — до +13. Днем воздух прогреется лишь на +17…+22 градусов.

В субботу и в воскресенье, 31 июля и 1 августа, ночью температура может достигать всего лишь +11. При этом дожди и даже грозы ожидаются почти на всей территории страны.

«Непривычно жаркое для Эстонии лето остается, похоже, в прошлом», — считают в масс-медиа.

Нынешним летом в Эстонии был установлен ряд рекордов по максимальным температурам. Так, больше месяца ночная температура в Эстонии не опускалась ниже +30 градусов.