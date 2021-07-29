Москва, 29 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер российского фантастического фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы». Его опубликовали 29 июля на YouTube-канале «Киноафиша Отечественное».

Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017 Последний богатырь

В триквеле «Последнего Богатыря» сказочным персонажам из Белогорья предстоит отправится в современную Москву и дать отпор силам зла. Премьера картины запланирована на 23 декабря 2021 года.

Напомним, что режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Главные роли вновь исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов и др.