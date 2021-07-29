Москва, 29 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Центральный банк России фактически заблокировал в РФ инвестиционную работу с рублем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал рассуждения экспертов Банка России об опасности быстрого увеличения кредитования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«ЦБ РФ заблокировал инвестиционную работу с рублем. Формального запрета нет. Но де-факто он своими инструкциями и денежно-кредитной политикой эту ситуацию заблокировал. Поэтому у нас не появляются новые мощности в малом и среднем бизнесе. И по этой причине жить совершенно невозможно, — сказал Хазин. — И поэтому сначала Центральный банк должен изменить кредитно-денежную политику, то есть стимулировать инвестиционную активность на уровне малого и среднего бизнеса, а уже потом менять структуру денежной массы в сторону инвестиционных денег. То есть стимулировать банк к кредитной эмиссии. Не денежной, а кредитной! Просто в ЦБ РФ не знают об отличиях денежной эмиссии от кредитной. Денежную эмиссию осуществляет ЦБ РФ, а кредитную — банковская система. И если они откроют для банков возможность инвестирования в малый и средний бизнес, то ситуация изменится».

Но это, как подчеркнул Хазин, запрещено инструкциями МВФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику Центрального банка РФ жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.