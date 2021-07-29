Экономист Хазин рассказал о губительных последствиях работы ЦБ РФ
Москва, 29 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Центральный банк России фактически заблокировал в РФ инвестиционную работу с рублем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал рассуждения экспертов Банка России об опасности быстрого увеличения кредитования.
«ЦБ РФ заблокировал инвестиционную работу с рублем. Формального запрета нет. Но де-факто он своими инструкциями и денежно-кредитной политикой эту ситуацию заблокировал. Поэтому у нас не появляются новые мощности в малом и среднем бизнесе. И по этой причине жить совершенно невозможно, — сказал Хазин. — И поэтому сначала Центральный банк должен изменить кредитно-денежную политику, то есть стимулировать инвестиционную активность на уровне малого и среднего бизнеса, а уже потом менять структуру денежной массы в сторону инвестиционных денег. То есть стимулировать банк к кредитной эмиссии. Не денежной, а кредитной! Просто в ЦБ РФ не знают об отличиях денежной эмиссии от кредитной. Денежную эмиссию осуществляет ЦБ РФ, а кредитную — банковская система. И если они откроют для банков возможность инвестирования в малый и средний бизнес, то ситуация изменится».
Но это, как подчеркнул Хазин, запрещено инструкциями МВФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику Центрального банка РФ жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.