Киев, , 14:56 — REGNUM Подготовка энергетического хозяйства Украины к новому отопительному сезону сорвана. Об этом 29 июля сообщила депутат украинской Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер на своей странице в соцсети Facebook.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

«В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его купить. Ремонтная кампания, по сути, сорвана, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть. <…> Почему на Украине сорвана подготовка к отопительному сезону, и кто в этом виноват — я адресую господину премьер-министру», — говорится в сообщении Буймистер.

Также депутат Рады добавила, что, по ее мнению, ситуация в этой сфере является критической, так как, в частности, на Украине в настоящее время 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа.

«Каждый третий блок государственной компании «Центрэнерго» сегодня не может работать, поскольку на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась в СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля», — отметила украинский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский раскритиковал заявление лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что президент Зеленский в ходе визита в США будет разговаривать с Джо Байденом «на повышенных тонах».