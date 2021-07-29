В Краснодаре будет установлен памятный знак жертвам фашистских лагерей
Краснодар, 29 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Городская дума Краснодара утвердила решение «Об установке памятного знака советским гражданам, замученным в фашистских лагерях на территории города Краснодара в период оккупации 1942−1943 годов»
Решение городской думы Краснодара удовлетворяет ходатайство ИА REGNUM и Фонда Александра Печерского об увековечивании памяти жертв фашистского лагеря Шталаг 132 («Ссыпки»).
Читайте подробнее: Следы Гитлера. Шталаг 132. Краснодарский край
В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, с решением городской Думы Краснодара
Расходы по проектированию, изготовлению, установке, содержанию, ремонту и торжественному открытию памятного знака — за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар поручена организация работ по изготовлению, установке и содержанию памятного знака.
Организация торжественного открытия памятного знака поручена заместителю главы муниципального образования город Краснодар Антону Смертину.
Контроль за выполнением настоящего решения возложен на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления.