Краснодар, 29 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Городская дума Краснодара утвердила решение «Об установке памятного знака советским гражданам, замученным в фашистских лагерях на территории города Краснодара в период оккупации 1942−1943 годов»

ИА REGNUM Колонна советских военнопленных

Решение городской думы Краснодара удовлетворяет ходатайство ИА REGNUM и Фонда Александра Печерского об увековечивании памяти жертв фашистского лагеря Шталаг 132 («Ссыпки»).

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В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении положения «О порядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.07.2021 № 2909, городская Дума Краснодара решила в целях увековечения памяти советских граждан, замученных в фашистских лагерях на территории города Краснодара в период оккупации 1942−1943 годов, в том числе лагере, расположенном в районе ул. Красной и ул. им. Хакурате, ул. Коммунаров города Краснодара, установить памятный знак по ул. Коммунаров между строениями № 207 и 209.

Расходы по проектированию, изготовлению, установке, содержанию, ремонту и торжественному открытию памятного знака — за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар поручена организация работ по изготовлению, установке и содержанию памятного знака.

Организация торжественного открытия памятного знака поручена заместителю главы муниципального образования город Краснодар Антону Смертину.

Контроль за выполнением настоящего решения возложен на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления.