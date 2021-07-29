Тюмень, 29 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Ликвидированные на окраине Тюмени двое террористов готовили теракты в людных местах. Об этом сообщили журналистам представители ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Группировка была уничтожена в ночь на 29 июля. Силовики пытались задержать террористов, но те оказали вооружённое сопротивление

Как сообщало ИА REGNUM, эти двое граждан были причастны к одной из международных террористических организаций.