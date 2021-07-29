Рига, 29 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Муниципальные полицейские города-курорта Юрмала (Латвия) направили в думу письмо с угрозами коллективного увольнения, если городские власти не отреагируют на него. Об этом сообщило государственное радио Latvijas Radio.

Пляж

Сообщается, что пляжные спасатели и муниципальные полицейские в письме на семи страницах критикуют действующего начальника Юрмальской муниципальной полиции Улдиса Бениньша. Его отношение к подчиненным, пишут составители массовой жалобы, привело к «катастрофической нехватке сотрудников», а многие из оставшихся месяцами находятся на больничном, что связано с выгоранием и депрессией из-за перегрузок.

«Сотрудники потеряли возможность отправиться в отпуск в предусмотренном законом порядке, договорившись между собой. Все отпуска размечает делопроизводитель, не обсуждая с сотрудниками пожелания», — пишут полицейские.

Приказы Улдиса Бениньша, по их словам — это «наказывать и наказывать». Сотрудников, которые не выписывают бессмысленные протоколы о штрафах отдыхающим, подвергают репрессиям. «Юрмала из курорта превращается в тюрьму строгого режима», — считают стражи порядка. Они также недовольны форменной одеждой, неподходящей для жаркой погоды.

В полиции самоуправления города-курорта служит около 200 сотрудников. В нынешнем году уволилось уже 14, а после недавней трагической гибели семилетнего ребенка в воде заявления об увольнении подало еще 11 человек — причем всего на пляже работает 14 спасателей, то есть уйдет большинство.