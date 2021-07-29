Путин заявил о поддержке создания ОЭЗ в Белгородской области
Москва, 29 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Белгородской области необходимо создать особую экономическую зону. Об этом на встрече в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона поделился с российским лидером амбициозными планами «до 2030 года удвоить валовой региональный продукт». По его мнению, это можно сделать, реализовав серьёзные инвестиционные проекты. Врио руководителя региона сообщил, что такие намерения есть у крупных компаний, но организовать работу в короткий промежуток времени возможно только при создании особой экономической зоны.
Президент России Владимир Путин идею создать особую экономическую зону в Белгородской области поддержал.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2021 врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал два соглашения в поддержку горно-металлургического производства. Инвестиции превысят 400 млрд рублей.