Ульяновск, 29 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области депутаты поддержали изменения в части промысловой добычи: из перечня убрали промысловых птиц, при этом включив в список охотничьих ресурсов серую ворону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ворона

Изменения вносятся в закон «О регулировании на территории Ульяновской области некоторых вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства». Документ в новой редакции был рассмотрен на заседании Законодательного собрания и касался перечня ресурсов для промысловой охоты.

Из данного списка убрали птиц, оставив животных: копытных (кабан, косули, лось) и пушных (волк, лисица, корсак, енотовидная собака, рысь, барсук, куницы, дикие кошки, ласка, горностай, хори, норки, зайцы, бобры, сурок-байбак, суслики, белки, хомяк, ондатра, водяная полёвка).

«Из перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается промысловая охота, убраны птицы, так как большинство птиц, обитающих на территории Ульяновской области, являются перелётными и даже не гнездятся. Что касается неперелётных птиц (серая куропатка, рябчик, глухарь, тетерев), то даже при проведении соответствующих биотехнических мероприятий доведение их численности до объёмов, позволяющим осуществлять промысловую охоту и поддерживать её на уровне рентабельности, не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что также проектом закона предлагается отнести к охотничьим ресурсам Ульяновской области серую ворону. Чиновники ссылаются на высокую численность данного вида птиц, которые наносят «вред охотничьим хозяйствам, уничтожая кладки и птенцов».

«Кроме того, она представляет опасность для человека как разносчик опасных заболеваний. Охота на неё будет осуществляться только в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов», — говорится в сообщении минприроды Ульяновской области.

В минприроды отмечают, что законопроект был поддержан депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году разгорелся скандал в связи с предложением минприроды Ульяновской области об отстреле собак, кошек, ворон и бакланов из-за того, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам».